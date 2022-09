"Puntata a senso unico", "Dimissioni": bufera in Rai per il caso Damilano (Di martedì 20 settembre 2022) L'intervista al filosofo francese Bernard Henri Lévy su Rai Tre diventa un caso politico. La Lega chiede le Dimissioni dell'ad Carlo Fuortes, Fdi invoca l'Agcom. L'Usigrai: "Puntata a senso unico a una settimana dalle elezioni" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) L'intervista al filosofo francese Bernard Henri Lévy su Rai Tre diventa unpolitico. La Lega chiede ledell'ad Carlo Fuortes, Fdi invoca l'Agcom. L'Usigrai: "a una settimana dalle elezioni"

ailemaa21 : Ma in che senso Pamela Prati si è inventata un finto fidanzato (Mark Caltagirone) mentre viveva una reale relazione… - confessionaIe : RT @stillclosedinme: Mado comunque come li liquidano malamente mai capito il senso di far fare la puntata intera a sti poretti che già sann… - stillclosedinme : Mado comunque come li liquidano malamente mai capito il senso di far fare la puntata intera a sti poretti che già s… - Francy11412804 : RT @arrogantdikhead: in che senso sono già le 16 e la prima puntata di #uominiedonne sta già per finire? - enricopaoli1 : #RAI: @USIGRai : 'PUNTATA #damilano A SENSO UNICO A RIDOSSO VOTO'. Se lo dice anche #usigrai vuol dire che la cosa… -