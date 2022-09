Piazza Sannazaro, 62enne investito e ucciso mentre attraversa la strada (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora una vittima della strada a Napoli, dove, in Piazza Sannazaro, nei pressi del lungomare, è morto un 62enne investito da un’auto. Ancora un incidente mortale nei pressi di via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, dove nei giorni scorsi venne investita e uccisa da un centauro una giovane donna. Vittima stavolta un uomo di 62 Leggi su 2anews (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora una vittima dellaa Napoli, dove, in, nei pressi del lungomare, è morto unda un’auto. Ancora un incidente mortale nei pressi di via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, dove nei giorni scorsi venne investita e uccisa da un centauro una giovane donna. Vittima stavolta un uomo di 62

TeleCapriNews : Uomo di 62 anni investito da un’auto in piazza Sannazaro a Napoli morto in ospedale: Ancora un incidente mortale ne… - VesuvioLive : Napoli, ancora una vittima sul lungomare: stava attraversando la strada sulle strisce pedonali - rep_napoli : Napoli, un'altra vittima della strada: muore 62enne travolto in piazza Sannazaro [aggiornamento delle 11:16] - cronachecampane : Napoli, 62enne investito e ucciso in piazza Sannazaro mentre porta a spasso il cane - Testament73 : Neanche un mese dopo la tragica scomparsa della povera #elvira, un'altra vittima della strada in piazza Sannazaro a #napoli. ?? -