Pessime notizie per Tesla: col rincaro dell'energia costretta ad aumentare i'aumento delle ricariche, ecco il listino (Di martedì 20 settembre 2022) Giunge per email la comunicazione che gli utenti Tesla speravano di non ricevere mai: "Gentile cliente, a causa dell'aumento dei costi energetici, stiamo effettuando degli aggiornamenti ai prezzi dei Supercharger in tutta Europa". E il costo del kWh s'impenna di 16 centesimi. ecco cosa sta succedendo. Tesla informa i clienti per email riguardo all'aumento dei prezzi dei Supercharger – ComputerMagazine.itE' una sensazione davvero amara, di cui molti consumatori hanno fatto esperienza su un'ampia gamma di prodotti: decidiamo di investire una parte – spesso importante – dei nostri risparmi, o anche di richiedere un finanziamento, per acquistare un prodotto o servizio "amico dell'ambiente" che, oltre ad essere green ed eco-friendly, nel tempo ci consentirà anche di risparmiare. Così sborsiamo il dovuto, in certi casi ci ...

