Perugia | ufficiale l’arrivo di Baldini in panchina | l’ex Palermo prende il posto di Castori

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) Ilha scelto il suo nuovo tecnico: èindi Silvioallenatore del, che ha riportato i rosanero in Serie B per poi dimettersi prima della nuova stagione, va are ildell’esonerato Fabrizio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club umbro attraverso una nota: “L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Lo staff tecnico sarà comdal vice allenatore Stefano Cuoghi, dal preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli, dal match analyst Mattiae dal collaboratore Matteo Valeri. La società augura al nuovo mister e allo staff buon lavoro”. SportFace.