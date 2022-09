Patrizia Rossetti e i corteggiatori ventenni: la rivelazione nella notte (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la prima puntata del Grande Fratello VIP 7 sono stati mostrati in diretta alcuni tweet dei telespettatori che commentavano sui social quello che stava accadendo nello studio e nella casa. E durante il momento della presentazione di Patrizia Rossetti, sono apparsi diversi tweet di spettatori felicissimi di vederla nella casa più spiata di Italia ma anche messaggi di altro genere, come quello di chi scriveva che la Rossetti è da sempre il suo sogno erotic0. A quanto pare non è il solo a pensarla in questo modo visto che la Rossetti, durante la sua prima notte nella casa del Grande Fratello VIP 7, parlando con le sue nuove amiche e i suoi nuovi amici ha spiegato che non ha una relazione serie da 4 anni ma che riceve ogni giorno diversi messaggi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la prima puntata del Grande Fratello VIP 7 sono stati mostrati in diretta alcuni tweet dei telespettatori che commentavano sui social quello che stava accadendo nello studio ecasa. E durante il momento della presentazione di, sono apparsi diversi tweet di spettatori felicissimi di vederlacasa più spiata di Italia ma anche messaggi di altro genere, come quello di chi scriveva che laè da sempre il suo sogno erotic0. A quanto pare non è il solo a pensarla in questo modo visto che la, durante la sua primacasa del Grande Fratello VIP 7, parlando con le sue nuove amiche e i suoi nuovi amici ha spiegato che non ha una relazione serie da 4 anni ma che riceve ogni giorno diversi messaggi ...

GrandeFratello : Un volto che ha accompagnato i nostri pomeriggi... e le nostre giornate. ?? Patrizia Rossetti, la Signora di Rete4,… - Ntonio71 : No ma al #GrandeFratelloVip c è la milfona Patrizia Rossetti ? - KaloTwittaCose : Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti nella stessa Casa #GFVIP - pochohugme : RT @bagnotrash: patrizia rossetti e cristina 40 o amore o odio non ci saranno vie di mezzo quindi o la santa alleanza o la guerra fredda, n… - Debina87 : RT @NicoloC__: Patrizia Rossetti lì per non vendere sogni ma solide realtà #GFvip -