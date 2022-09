Milan-Napoli: Spalletti era contento ma rimproverava a qualcuno determinate cose (Di martedì 20 settembre 2022) Nella settima giornata di campionato si sono sfidati allo stadio San Siro due delle squadre ai vertici della classifica. Il Napoli si è aggiudicato la vittoria con due gol messi a punto da Politano e Simeone in una partita che ha avuto i propri alti e bassi. Ai microfoni di Dazn, Marco Domenichini ha parlato proprio del match e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Nella settima giornata di campionato si sono sfidati allo stadio San Siro due delle squadre ai vertici della classifica. Ilsi è aggiudicato la vittoria con due gol messi a punto da Politano e Simeone in una partita che ha avuto i propri alti e bassi. Ai microfoni di Dazn, Marco Domenichini ha parlato proprio del match e L'articolo

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - MStrigaro11 : RT @Paolismo_1: Milan - Napoli. Voi avete paura? Premetto che io non sono scaramantico. Per me li ariamo. Li facciamo tornare sulla terra.… - NandoNuovo : RT @Jackangelsud: @NonEvoluto @LukeFenek @annatrieste Ero a Napoli quando il Milan di Sacchi vinse 3-2_In Tribuna Centrale non ebbi la poss… -