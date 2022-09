Migranti, 402 clandestini e un morto sulla Open Arms. Il gesto del trafficante (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Wegihu, aveva 20 anni ed era eritreo, il giovane trovato morto tre giorni fa nella barca con 59 Migranti soccorsa dalla nave ‘Open Arms Uno'. Il corpo, avvolto in una coperta, ha navigato per 24 ore nel natante fino al suo salvataggio, dopo avere incontrato alcune piattaforme petrolifere. Alcuni dei Migranti hanno raccontato, spiega la ong spagnola, come nel momento in cui stavano per salire a bordo, in Libia il trafficante ha colpito il ventenne così violentemente che ha perso la vita e ha costretto gli altri a portare con loro il suo corpo. Sono 402 in attesa di un porto sicuro, mentre i 398 sulla ‘Humanity 1' sono stati assegnati a Taranto: «402 vite e un cadavere a bordo necessitano di un porto sicuro per sbarcare», esorta la ong spagnola per farsi ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Wegihu, aveva 20 anni ed era eritreo, il giovane trovatotre giorni fa nella barca con 59soccorsa dalla nave ‘Uno'. Il corpo, avvolto in una coperta, ha navigato per 24 ore nel natante fino al suo salvataggio, dopo avere incontrato alcune piattaforme petrolifere. Alcuni deihanno raccontato, spiega la ong spagnola, come nel momento in cui stavano per salire a bordo, in Libia ilha colpito il ventenne così violentemente che ha perso la vita e ha costretto gli altri a portare con loro il suo corpo. Sono 402 in attesa di un porto sicuro, mentre i 398‘Humanity 1' sono stati assegnati a Taranto: «402 vite e un cadavere a bordo necessitano di un porto sicuro per sbarcare», esorta la ong spagnola per farsi ...

