“Mi prendeva a bastonate”, Guendalina Tavassi contro l’ex marito (Di martedì 20 settembre 2022) “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa“, è la testimonianza di Guendalina Tavassi, ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, davanti ai giudici del Tribunale di Roma. Ad essere accusato è l’ex marito Umberto D’Aponte, ora imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento, come si legge sul Messaggero. Vi raccomandiamo... "Mentre mi picchiava ho pensato di morire": Francesca De André racconta le violenze subite Dopo essere finita in ospedale per le ennesime percosse, con un trauma cranico importante e molte contusioni, ora la nipote di Faber è riuscita a ... In aula, Tavassi ha raccontato una serie di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso ain testa“, è la testimonianza di, ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, davanti ai giudici del Tribunale di Roma. Ad essere accusato èUmberto D’Aponte, ora imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento, come si legge sul Messaggero. Vi raccomandiamo... "Mentre mi picchiava ho pensato di morire": Francesca De André racconta le violenze subite Dopo essere finita in ospedale per le ennesime percosse, con un trauma cranico importante e molte contusioni, ora la nipote di Faber è riuscita a ... In aula,ha raccontato una serie di ...

