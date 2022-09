M E R L O T annuncia il disco d’esordio Gocce e due live di presentazione

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 20 settembre 2022) S’intitola, l’album di debutto di M.E.R.L.O.T, cantautore che con le sue parole mette in musica il vissuto della generazione Z S’intitola, l’album di debutto di M.E.R.L.O.T, cantautore che con le sue parole mette in musica il vissuto della generazione Z, che da venerdì 30 settembre sarà disponibile (per Virgin Records/Universal Music Italia) su tutte le piattaforme e negli store digitali, nonché in formato CD standard nei negozi tradizionali e in versione autografata a questo link, è il punto di arrivo di un percorso lungo più di due anni durante il quale M.E.R.L.O.T, in un viaggio all’insegna dell’esplorazione di sé, dei suoni e delle parole che gli permettono di esprimere il suo mondo e quello dei giovani ventenni, ha pubblicato una serie di singoli – che nel complesso ad oggi hanno totalizzato oltre trenta milioni di stream confermandosi ...