L'endorsement della Spd a Letta sarà controproducente, dice Renzi (Di martedì 20 settembre 2022) «Farò di tutto per non avere Meloni al governo, ma se gli italiani decideranno così non sarà Scholz a cambiare il giudizio». Matteo Renzi, a margine del suo incontro con gli imprenditori presso la sede milanese di Assolombarda, si rivolge direttamente al Cancelliere tedesco. Il riferimento è alle parole di Lars Klingbeil, presidente della Spd, partito socialdemocratico di cui fa parte Scholz, che in conferenza con Enrico Letta aveva sostenuto esplicitamente il Partito Democratico in vista delle elezioni italiane del 25 settembre. «È importante che vinca il nostro partito gemello e non la post-fascista Meloni» aveva dichiarato Klingbeil, cui il leader di Italia Viva risponde oggi dicendo, sostanzialmente, di non interferire: «Temo che certi endorsement siano controproducenti. Ciascuno pensi alle proprie ...

