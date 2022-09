Kim è l’essenziale del calcio | un soldato coraggioso e corretto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 settembre 2022) Milano, stadio San Siro, domenica 18 settembre. Kim Min-jae è il primo calciatore del Napoli a toccare il pallone (dopo appena sei secondi su lancio lungo di Tomori) e l’ultimo a compiere un intervento decisivo (al minuto 96): con gamba tesa chiude lo specchio della porta a Brahim Diaz che di testa colpisce a botta sicura e già pregusta il boato del Meazza. Ma Kim gli sta appiccicato come un francobollo. La sua non è una semplice marcatura. È riduttivo definirla così. Anche perché la distanza tra sé e l’avversario non è mai, mai, superiore ai cinquanta centimetri. La sua è una stoppata in stile basket. E giustamente la festeggia come se fosse un gol. Perché così è. È il tocco numero 59 della partita di Kim Min-jae. Una prestazione da museo della difesa. Una volta Mourinho disse che Bonucci e Chiellini avrebbero dovuto tenere «un corso universitario ad Harvard per come difendono. Sono ...