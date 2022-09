Juventus | sprofondo rosso | la squadra di Allegri senza gioco ed anima

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Straziante, priva di idee e di carattere. Così possiamo sintetizzare ladi Massimilianoche, dopo la debacle di Monza, si ritrova in ottava posizione a sette punti dalla capolista. Quello che sulla carta doveva essere un calendario agevole in campionato si è trasformato in un calvario per labianconera che, oltre aver perso punti importanti contro squadre provinciali, non ha mai praticamente mostrato un’idea diconcreto. (Credits:Facebook) L’2.0 è una disfatta, almeno fin qui… Lanon gira, scende in campo con poca convinzione. A volte appare spaesata. Non c’è un barlume d’idea in fase di costruzione e la cosa più sconcertante è che i giocatori hanno un’autonomia di soli venti minuti. Il ...