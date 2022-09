Infortunio in ditta a Urgnano | ferito 36enne

(Di martedì 20 settembre 2022). Sembra grave l’sul lavoro che martedì pomeriggio, 20 settembre, si è consumato in unadi via Leon Battista Alberti a, vicino alla strada Francesca. Quel che al momento si sa è che un uomo di 36 anni è rimasto: soccorso dall’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni, dunque, sarebbero serie. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento: secondo le prime informazioni, pare che l’uomo fosse alla guida di un muletto intorno alle 17,45. Stava spostando del materiale, quando il carico sarebbe ceduto all’improvviso. Ilavrebbe riportato diversi traumi: i più gravi, a quanto pare, ad una gamba. Seguono aggiornamenti

