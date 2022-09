salvione : Ibanez: “Un sogno essere col Brasile, è anche merito di Mourinho” - sportli26181512 : Ibanez: “Un sogno essere col Brasile, è anche merito di Mourinho”: Il difensore alla sua prima convocazione nella S… - wolfsjager88 : @Ebrimaismo Sogno Ibanez attaccante -

Corriere dello Sport

ROMA - Unche si avvera. Rogerè alla prima convocazione con il Brasile e si sta godendo i primi allenamenti con i grandi campioni e connazionali. Il difensore della Roma , tra i migliori in questo ...Tanta emozione per Roger, che ha coronato ildi una vita ottenendo la convocazione nella Selecao del Brasile per le sfide contro Ghana e Tunisia. Il difensore della Roma ha spiegato in conferenza stampa: Ibanez: “Un sogno essere col Brasile, è anche merito di Mourinho” Il difensore alla sua prima convocazione nella Selecao: "Ho avvertito delle emozioni nuove e inspiegabili ad allenarmi qui il primo giorno" ...In occasione della prima conferenza stampa con il Brasile, Bremer e Ibañez hanno parlato della loro emozione per la convocazione con la Seleção ...