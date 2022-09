Guendalina Tavassi testimonianza shock in aula contro il suo ex: “Picchiata con una mazza da baseball in testa” (Di martedì 20 settembre 2022) Dalle storie sui social alle aule di tribunale. E’ drammatico il racconto che Guendalina Tavassi ha fatto in merito al suo matrimonio con Umberto d’Aponte. Quella tra l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e l’imprenditore campano, sembrava essere una storia d’amore magica, da favola, fino a quando poi la Tavassi non ha iniziato a raccontare sui social, l’incubo che in realtà viveva da tempo facendo ben capire che quello che si mostra sui social, non è vita vera. O almeno non lo era in quel caso. Negli ultimi anni purtroppo Guendalina e il suo ex marito, hanno deciso di lavare i panni sporchi anche sui social e si sono lanciati a vicenda accuse pesantissime, fino all’arresto di Umberto, arrivato dopo le denunce fatte da Guendalina. Aggressioni in pubblico, botte, violenze psicologiche. Oggi di tutto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Dalle storie sui social alle aule di tribunale. E’ drammatico il racconto cheha fatto in merito al suo matrimonio con Umberto d’Aponte. Quella tra l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e l’imprenditore campano, sembrava essere una storia d’amore magica, da favola, fino a quando poi lanon ha iniziato a raccontare sui social, l’incubo che in realtà viveva da tempo facendo ben capire che quello che si mostra sui social, non è vita vera. O almeno non lo era in quel caso. Negli ultimi anni purtroppoe il suo ex marito, hanno deciso di lavare i panni sporchi anche sui social e si sono lanciati a vicenda accuse pesantissime, fino all’arresto di Umberto, arrivato dopo le denunce fatte da. Aggressioni in pubblico, botte, violenze psicologiche. Oggi di tutto ...

