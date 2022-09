Governo: Draghi, 'cooperazione globale per affrontare problemi' (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Il progetto europeo, che ha garantito pace e stabilità in Europa dopo secoli di conflitti, fa perno sulla forza di istituzioni condivise come la Banca Centrale Europea. Il G20, presieduto dall'Italia lo scorso anno, ha confermato che solo la cooperazione globale può aiutare a risolvere i problemi globali dalla pandemia ai cambiamenti climatici". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York. "Il potenziale per la comprensione reciproca di essere una forza positiva è tanto più grande quanto più integrato è il nostro mondo - ha detto ancora - Per avere successo per tutti, e soprattutto per i più vulnerabili, la globalizzazione richiede un insieme comune di regole. Eppure, oggi affrontiamo una sfida significativa all'idea che possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Il progetto europeo, che ha garantito pace e stabilità in Europa dopo secoli di conflitti, fa perno sulla forza di istituzioni condivise come la Banca Centrale Europea. Il G20, presieduto dall'Italia lo scorso anno, ha confermato che solo lapuò aiutare a risolvere iglobali dalla pandemia ai cambiamenti climatici". Così il premier Mario, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York. "Il potenziale per la comprensione reciproca di essere una forza positiva è tanto più grande quanto più integrato è il nostro mondo - ha detto ancora - Per avere successo per tutti, e soprattutto per i più vulnerabili, la globalizzazione richiede un insieme comune di regole. Eppure, oggi affrontiamo una sfida significativa all'idea che possiamo ...

