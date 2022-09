Games of Thrones o House of Dragons? La vera attesa è per la fine della saga di George R. R. Martin (Di martedì 20 settembre 2022) Per George R.R. Martin è importante sottolineare la differenza tra influenza e controllo creativo, per far comprendere ai suoi fan qual è il suo ruolo nelle serie TV di successo di Game of Thrones e House of the Dragon. Intanto i fan chiedono a gran voce la pubblicazione di The Winds of Winter. Negli ultimi anni, complice anche il successo raggiunto sul piccolo schermo, i lettori si sono posti una domanda importante: perché George R.R. Martin non riesce a completare la saga letteraria di Game of Thrones? I tempi lunghissimi vedono la conclusione sempre più lontana, nonostante l’autore abbia ribadito più volte che, con The Winds of Winter, la sua storia prenderà nettamente le distanze dalle ultime stagioni de Il trono di spade. Una magra consolazione ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) PerR.R.è importante sottolineare la differenza tra influenza e controllo creativo, per far comprendere ai suoi fan qual è il suo ruolo nelle serie TV di successo di Game ofof the Dragon. Intanto i fan chiedono a gran voce la pubblicazione di The Winds of Winter. Negli ultimi anni, complice anche il successo raggiunto sul piccolo schermo, i lettori si sono posti una domanda importante: perchéR.R.non riesce a completare laletteraria di Game of? I tempi lunghissimi vedono la conclusione sempre più lontana, nonostante l’autore abbia ribadito più volte che, con The Winds of Winter, la sua storia prenderà nettamente le distanze dalle ultime stagioni de Il trono di spade. Una magra consolazione ...

Roberta07love : Tweet di apprezzamento per la serie #HouseOfTheDragon che è SPETTACOLARE ! Ho appena terminato il quinto episodio… - xenomythos : Che lavorone che stanno facendo con House of the Dragon comunque un episodio più bello dell’altro devo dire anche l… - httpbenzoash : comunque raga io non ho mai visto games of thrones e sinceramente so a malapena di cosa parla, non ho mai letto nes… - msarigu72 : @Pinperepette Mmm, boh, io sento tanta gente esaltare quel polpettone truculento e noiosissimo di Games of Thrones - folkwidow : non so che guardare forse inizio games of thrones però idk volevo prima finire house of the dragon -