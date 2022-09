"Freddo invernale", Giuliacci: crollo brutale delle temperature, ecco quando (Di martedì 20 settembre 2022) Che il meteo sia cambiato all'improvviso, con tanto di crolli termici, lo hanno capito tutti. Se fino a qualche giorno fa ci si lamentava del caldo estivo, adesso invece ci si lamenta del Freddo. E pare che nei prossimi giorni la situazione andrà a peggiorare. Ne ha parlato Mario Giuliacci sul suo sito: "Un nucleo di aria polare raggiungerà domani, martedì 20 settembre, la Scandinavia. Da qui verrà trascinata verso Sud dal vortice di bassa pressione presente sull'Est europeo e così il mercoledì 21 settembre raggiungerà i Balcani per poi riversarsi sull'Adriatico con sostenuti venti di Bora tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre". I prossimi giorni, insomma, saranno all'insegna del Freddo. Un cambiamento climatico inaspettato, soprattutto perché fino a qualche giorno fa le temperature superavano addirittura i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Che il meteo sia cambiato all'improvviso, con tanto di crolli termici, lo hanno capito tutti. Se fino a qualche giorno fa ci si lamentava del caldo estivo, adesso invece ci si lamenta del. E pare che nei prossimi giorni la situazione andrà a peggiorare. Ne ha parlato Mariosul suo sito: "Un nucleo di aria polare raggiungerà domani, martedì 20 settembre, la Scandinavia. Da qui verrà trascinata verso Sud dal vortice di bassa pressione presente sull'Est europeo e così il mercoledì 21 settembre raggiungerà i Balcani per poi riversarsi sull'Adriatico con sostenuti venti di Bora tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre". I prossimi giorni, insomma, saranno all'insegna del. Un cambiamento climatico inaspettato, soprattutto perché fino a qualche giorno fa lesuperavano addirittura i ...

