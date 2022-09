Fabio Cannavaro pronto per allenare in Italia: tutto fatto con un club (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account ufficiale Twitter, Fabio Cannavaro è pronto a intraprendere un nuovo percorso da allenatore in Italia. Infatti, secondo quanto appreso dal noto giornalista, l’ex Pallone d’Oro ha raggiunto un accordo con il Benevento, club di Serie B, sulla base di un contratto biennale. Domani è attesa la sua firma e poi sarà tutto pronto per la sua prima esperienza in Italia. Benevento panchina Cannavaro Domani potrebbe verificarsi il primo allenamento e, con tutta probabilità, debutterà in campionato domenica 2 ottobre in casa contro l’Ascoli. Ora ha due settimane per ristabilire fiducia e serenità nell’ambiente, doti che l’ex difensore ha sempre avuto. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account ufficiale Twitter,a intraprendere un nuovo percorso da allenatore in. Infatti, secondo quanto appreso dal noto giornalista, l’ex Pallone d’Oro ha raggiunto un accordo con il Benevento,di Serie B, sulla base di un contratto biennale. Domani è attesa la sua firma e poi saràper la sua prima esperienza in. Benevento panchinaDomani potrebbe verificarsi il primo allenamento e, con tutta probabilità, debutterà in campionato domenica 2 ottobre in casa contro l’Ascoli. Ora ha due settimane per ristabilire fiducia e serenità nell’ambiente, doti che l’ex difensore ha sempre avuto. Alessio Nicolosi

DiMarzio : #SerieB | Fabio #Cannavaro e la parabola romantica di ritorni che lo sta portando al @bncalcio, per tornare ad alle… - DiMarzio : .@bncalcio: tutto fatto per l’arrivo in panchina di Fabio #Cannavaro. Contratto biennale #SerieB ???? - AlfredoPedulla : Fabio #Cannavaro al #Benevento: tutto ? da ieri sera - empirekwame : RT @DiMarzio: .@bncalcio: tutto fatto per l’arrivo in panchina di Fabio #Cannavaro. Contratto biennale #SerieB ???? - Ohaimeuz : RT @DiMarzio: .@bncalcio: tutto fatto per l’arrivo in panchina di Fabio #Cannavaro. Contratto biennale #SerieB ???? -