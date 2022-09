Luca38680365 : @NinoContaballe Per sicurezza indosserò anche la tuta bianca con maschera a tre filtri e, oltre la penna da casa, s… - FirenzePost : Elezioni, sicurezza nei comizi: Lamorgese, dopo le proteste, invia circolare a tutti i prefetti - caragli2 : RT @BarbaraRaval: VE LO AVEVO DETTO CHE NON SE NE VA. Gravissimo. Il 24 settembre, prima delle elezioni,saranno conferiti poteri speciali a… - MaraRocchi1 : RT @PassarMi: Mancano 7 giorni alle #elezioni e né @StefanoCeccanti né @EdoardoZiello1 hanno risposto alla mia richiesta di confronto. Avr… - chiccodigrano : RT @sologiuma: La ducessa dice che, dopo le elezioni e l'insediamento del nuovo governo, chiederà conto a chi ha lasciato aperte le maglie… -

A nulla servono promesse di farci svolgere una manifestazione dopo lenella zona orientale ... vietandoci il centro poiché il piano dinon prevedeva la presenza di bancarelle per poi ...È un onore essere, stavolta, una dei più giovani candidati allepolitiche ma reputo anche ... mentre noi pensiamo ai problemi reali di tutti i cittadini: lavoro, salute,, bollette, ...L’AQUILA – Spendere presto e bene in Abruzzo i 3 miliardi del Pnrr, per far decollare il turismo, per frenare lo spopolamento delle aree interne, per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vi ...Crotone - 'La Calabria ha bisogno di investimenti: penso alla Statale 106 e al ponte sullo stretto di Messina per unire la regione alla Sicilia; ha bisogno di lotta alla 'ndrangheta rispetto alla qual ...