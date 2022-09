Elezioni, la corsa di Meloni (a destra) e di Salvini (contro Draghi) (Di martedì 20 settembre 2022) Il Centrodestra scalda i motori per il rush finale delle Elezioni. Giorgia Meloni, possibile futura prima premier donna in Italia, vuole che anche in Spagna decolli la destra e fa il tifo per Vox. “Mi auguro che il Centrodestra italiano guidato da Fratelli d’Italia vinca le Elezioni. E che questo possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese” dice Meloni all’agenzia di stampa spagnola Efe. “In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la concretezza e il pragmatismo dei conservatori sono molto più efficaci delle ricette ideologiche della sinistra.” Meloni spiega che con Vox “siamo legati da stima, amicizia e lealtà” reciproca. A chi le chiedeva se fosse d’accordo con la famosa condanna di Gianfranco Fini del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) Il Centroscalda i motori per il rush finale delle. Giorgia, possibile futura prima premier donna in Italia, vuole che anche in Spagna decolli lae fa il tifo per Vox. “Mi auguro che il Centroitaliano guidato da Fratelli d’Italia vinca le. E che questo possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese” diceall’agenzia di stampa spagnola Efe. “In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la concretezza e il pragmatismo dei conservatori sono molto più efficaci delle ricette ideologiche della sinistra.”spiega che con Vox “siamo legati da stima, amicizia e lealtà” reciproca. A chi le chiedeva se fosse d’accordo con la famosa condanna di Gianfranco Fini del ...

GreenNewDeal_EU : RT @rtl1025: ?? #FridaysforFuture: tutti in piazza venerdì 23 settembre, con l'appello ai politici in corsa per le #elezioni ??? di Maria Pa… - rtl1025 : ?? #FridaysforFuture: tutti in piazza venerdì 23 settembre, con l'appello ai politici in corsa per le #elezioni ???… - ilviboneseweb : Elezioni politiche 2022, i candidati di Fratelli d'Italia: La Gamba in corsa per il Senato - Francesco_Laiso : Apprendo dalla mia tl che c'è in corso sul Twitter una sfida a chi è più imbarazzante tra un noto comico genovese e… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Da Cordenons a Roma, la corsa di Favret: «Il centrosinistra punta sul capitale umano, la destra sulle divisioni»: La consig… -