Draghi premiato a New York, il discorso: "Il modo in cui affronteremo le autocrazie definirà il nostro futuro" (Di martedì 20 settembre 2022) "La questione di come tratteremo le autocrazie definirà la nostra capacità di dare forma al nostrio futuro comune per molti anni a venire". Lo ha sottolineato Mario Draghi nel discorso pronunciato durante la serata di gala a New York della 'Appeal of Conscience Foundation', che ha conferito al premier il 'World Statesman Award' 2022. "La soluzione sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno - ha proseguito Draghi - Dobbiamo essere chiari ed espliciti sui valori fondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, al nostro rispetto dei diritti umani, al nostro impegno per la solidarietà globale". Questi ideali, ha detto il premier, "dovrebbero ... Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) "La questione di come tratteremo lela nostra capacità di dare forma al nostriocomune per molti anni a venire". Lo ha sottolineato Marionelpronunciato durante la serata di gala a Newdella 'Appeal of Conscience Foundation', che ha conferito al premier il 'World Statesman Award' 2022. "La soluzione sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno - ha proseguito- Dobbiamo essere chiari ed espliciti sui valori fondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, alrispetto dei diritti umani, alimpegno per la solidarietà globale". Questi ideali, ha detto il premier, "dovrebbero ...

classcnbc : DRAGHI PREMIATO STATISTA DELL'ANNO #NewYork: #Draghi ha ricevuto il World Statesman Award 2022 per la sua lunga le… - TizianaFerrario : 'Fermezza voerenza impegno.'#Draghi premiato a New York come statista dell'anno: “Niente ambiguità su autocrazie” D… - RaiNews : 'Nonostante tutta l'oscurità dei tempi in cui viviamo, rimango ottimista riguardo al futuro' - theflazweb : Draghi premiato come “statista dell’anno” a New York: “Le autocrazie prosperano con la nostra esitazione. Far rispe… - BearziCinzia66 : RT @MarcoFattorini: Draghi a New York premiato da Kissinger come statista dell’anno, in Italia viene mandato a casa dai partiti nel momento… -