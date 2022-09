Da Twitter – L’ad della Juventus Arrivabene: “Sarebbe una follia licenziare Allegri in questo momento… (Di martedì 20 settembre 2022) L’ad della Juventus Arrivabene: “Sarebbe una follia licenziare Allegri in questo momento. Allegri ha un progetto qui alla Juventus da sviluppare nei prossimi quattro anni”. #Juventus “Abbiamo un progetto a lungo termine qui, sono coinvolto anche io come amministratore delegato”. pic.Twitter.com/KZeSlAq7Te — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 18 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022): “unainmomento.ha un progetto qui allada sviluppare nei prossimi quattro anni”. #“Abbiamo un progetto a lungo termine qui, sono coinvolto anche io come amministratore delegato”. pic..com/KZeSlAq7Te — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 18 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

ItaliaViva : 'Io sono pronto fin da subito ad un confronto tv con #Conte, ma senza minacce come invece fa lui. Così magari ci sp… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’uomo dei Benetton ammette: «colpe nella strage del bus» Nel mezzo precipitato… - mirkocalemme : 'Il calcio è dei bambini, non è nostro: quando giochiamo torniamo ad essere piccoli. Altrimenti non si può' L. Spal… - gispedicato : RT @dariodangelo91: 6/n Quanto a #Draghi. Mario, pensavi di essertela cavata? No, anche al momento di ricevere il premio il premier viene i… - jetbIackhowelI : RT @rosesforcory: Mia zia, l'unica in famiglia (oltre me) ad aver frequentato l'università lol -