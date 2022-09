Concorsi Agenzia Entrate, oltre 4000 posti entro il 2023 (Di martedì 20 settembre 2022) Nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo entro il 2023. L’Agenzia della Entrate ha reso noto che, sulla base del PIAO (ovvero il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che regola le assunzioni dell’ente di riferimento), sono previste una serie di procedure concorsuali da svolgere nell’arco degli anni 2022 e 2023 destinate al reclutamento a tempo indeterminato di oltre 4mila unità di personale, sia diplomato che laureato. Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate ha avviato la procedura concorsuale per l’assunzione di un totale complessivo di 2420 unità di personale, conclusa quest’anno. >> Novità e aggiornamenti sui Concorsi Agenzia delle Entrate ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 settembre 2022) Nuoviin arrivoil. L’dellaha reso noto che, sulla base del PIAO (ovvero il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che regola le assunzioni dell’ente di riferimento), sono previste una serie di procedure concorsuali da svolgere nell’arco degli anni 2022 edestinate al reclutamento a tempo indeterminato di4mila unità di personale, sia diplomato che laureato. Nel 2021 l’delleha avviato la procedura concorsuale per l’assunzione di un totale complessivo di 2420 unità di personale, conclusa quest’anno. >> Novità e aggiornamenti suidelle...

