Caso Richetti, Lodovica Mairé Rogati respinge le accuse: «Non sono io l'intervistata di Fanpage, da parte mia nessuno stalking» (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo ore di riflettori puntati addosso, Lodovica Mairé Rogati torna a ribadire la sua versione dei fatti riguardo il Caso emerso da un'inchiesta di Fanpage, che coinvolge il senatore Matteo Richetti. Lo fa capovolgendo l'indiscrezione pubblicata dal giornale Domani. Il giornale, infatti, individuava in lei la donna che aveva accusato sotto pseudonimo il presidente di Azione per molestie sessuali e stalking. «Sto approntando querele nei confronti di tutti quelli che hanno scritto il mio nome a sproposito, nessuno escluso, e chiederò risarcimenti milionari. Non sono la persona di cui parla Fanpage. Non ho mai denunciato Richetti, si sono dette tante falsità», ha affermato l'attrice

