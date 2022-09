Canottaggio, Mondiali 2022: Perini in semifinale nel singolo PR1, otto maschile ai ripescaggi (Di martedì 20 settembre 2022) I risultati della mattinata di qualificazioni dei Mondiali 2022 di Canottaggio in corso a Racice, in Repubblica Ceca. Giacomo Perini è assoluto dominatore della propria batteria nel PR1 maschile, vincendo sui 2000 metri con un vantaggio molto ampio sull’israeliano Shmuel Daniel: 9:26.01 il tempo dell’azzurro, che vale quasi 20? sull’avversario, il quale ha sua volta ha quasi un minuto sul resto della batteria. Perini ha condotto una gara in completa gestione dopo aver accumulato un gran vantaggio già nella prima parte: un buon segnale in vista delle semifinali. Niente accesso diretto alla fase successiva, invece, per l’otto maschile: l’equipaggio azzurro (composto da Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani, Giovanni ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) I risultati della mattinata di qualificazioni deidiin corso a Racice, in Repubblica Ceca. Giacomoè assoluto dominatore della propria batteria nel PR1, vincendo sui 2000 metri con un vantaggio molto ampio sull’israeliano Shmuel Daniel: 9:26.01 il tempo dell’azzurro, che vale quasi 20? sull’avversario, il quale ha sua volta ha quasi un minuto sul resto della batteria.ha conduna gara in completa gestione dopo aver accumulato un gran vantaggio già nella prima parte: un buon segnale in vista delle semifinali. Niente accesso diretto alla fase successiva, invece, per l’: l’equipaggio azzurro (composto da Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani, Giovanni ...

