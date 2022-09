Calcio | Raspadori | ' sono ambizioso | passaggio al Napoli per mettermi in difficoltà'

SportRepubblica : Nazionale, Raspadori tra Inghilterra e Ungheria: 'Ma troverò il tempo per andare a votare' [aggiornamento delle 15:… - sportli26181512 : Raspadori: 'Napoli era quello he cercavo. Con l'Italia per costruire qualcosa di grande': Protagonista della confer… - ansacalciosport : Azzurri: Raspadori, bisogna ripartire con coraggio. Dura vivere Mondiale da spettatori ma bisogna preparare futuro… - lordmaquac : RT @CorSport: #Raspadori: 'A #Napoli ho trovato una famiglia, #Mancini è stato decisivo' ?? - CorSport : #Raspadori: 'A #Napoli ho trovato una famiglia, #Mancini è stato decisivo' ?? -

... Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo(Napoli), ...'Il consiglio che posso dare ai giovani come me - spiega- e' di non mettersi limiti, lavorare ogni giorno senza fermarsi su quello che puo' non andare, cercare di migliorare sotto ogni ...Le parole del giocatore nella seconda conferenza stampa che ha aperto il raduno di Coverciano in vista del doppio impegno in Nations League contro Inghilterra e Ungheria.L'attaccante sulle elezioni: "E' giusto esprimere il proprio pensiero. Io lo farò andando Bologna, alla vigilia della nostra partenza per ...