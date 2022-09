Barcellona | Cda approva utili record grazie a cessione diritti tv a fondo Usa

(Di martedì 20 settembre 2022) Sul fronte bilanci, iltira un respiro di sollievo dopo gli anni bui appena trascorsi. Il Cda del club blaugrana hato il bilancio dell’esercizio 2021/22, chiuso con un fatturato di 1,017 miliardi di euro, ma soprattutto quello di previsione per il 2022/23, che indica un nuovoper le entrate, a 1,255 miliardi, e un utile di ben 274 milioni. Nel bilancio 2022/23 rientra anche ladi una quota del 49% nella filiale audiovisiva dell’FC Barcelona; Barca Studios, per 200 milioni. Vendita divisa tra una partecipazione del 24,5% nella piattaforma Socios.com per 100 milioni e un’altra vendita della stessa percentuale e dello stesso importo a Media, societa’ guidata dal fondatore di Mediapro, Jaume Roures. SportFace.

