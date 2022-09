Ancora tensione contro la Meloni: scontri tra agenti e manifestanti al suo comizio (Di martedì 20 settembre 2022) I contestatori hanno cercato di forzare il blocco posto dalla polizia per impedire l'accesso a piazza Politeama Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) I contestatori hanno cercato di forzare il blocco posto dalla polizia per impedire l'accesso a piazza Politeama

Peppezappulla : RT @francofontana43: Migranti. Naufrago si getta in mare dalla nave ancora senza porto. 398 in «ostaggio». Le scorte stanno finendo. Sale l… - Prisquiit : La TC di mio padre non è ancora arrivata, è da ieri che è in tensione in attesa dei risultati. Martedì ha l’appunta… - gino_martorelli : Il primo di agosto ho compiuto 58 anni. Gli Haiku risuonano nella tensione tra il non più e il non ancora. « La pr… - patrizia_soave : Ore di tensione al #Cremlino. Putin avrebbe dovuto tenere un discorso alle 20 ora di Mosca, ma viene rinviato a dom… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Ancora tensione tra #USA e #Turchia. Il vicepres.turco #Oktay reagisce a dichiarazioni della pres.della Camera dei rap… -