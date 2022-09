Allegri, "quando lo esonerano": il sospetto di Marchisio (Di martedì 20 settembre 2022) Risultati che non arrivano, per un allenatore sulla graticola. Massimiliano Allegri vive il momento più buio dal suo ritorno alla Juve, e se Pavel Nedved (così come buona parte dei tifosi) vorrebbero il suo esonero, il toscano sta reggendo per la protezione di Andrea Allegri e Maurizio Arrivabene. Proprio l'a.d. dopo la sconfitta di Monza ha detto: "Cambiare gestione tecnica ora sarebbe una follia”. Seppur per Max serva il cambio di rotta, altrimenti le conseguenze sarebbero più serie che mai. Marchisio su Allegri: “Esonero? Non si aspetti pausa-Mondiale” Della situazione in casa Juve ne ha parlato l'ex per eccellenza: Claudio Marchisio. Che alla Domenica Sportiva ha definito la situazione "molto delicata”, dato che è evidente che "c'è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, come si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Risultati che non arrivano, per un allenatore sulla graticola. Massimilianovive il momento più buio dal suo ritorno alla Juve, e se Pavel Nedved (così come buona parte dei tifosi) vorrebbero il suo esonero, il toscano sta reggendo per la protezione di Andreae Maurizio Arrivabene. Proprio l'a.d. dopo la sconfitta di Monza ha detto: "Cambiare gestione tecnica ora sarebbe una follia”. Seppur per Max serva il cambio di rotta, altrimenti le conseguenze sarebbero più serie che mai.su: “Esonero? Non si aspetti pausa-Mondiale” Della situazione in casa Juve ne ha parlato l'ex per eccellenza: Claudio. Che alla Domenica Sportiva ha definito la situazione "molto delicata”, dato che è evidente che "c'è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, come si ...

