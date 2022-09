Ursula Bennardo | le parole che nessuno voleva leggere | c' entra Sossio Aruta? Fan in lacrime

(Di lunedì 19 settembre 2022)si è aperta con i suoi fan sui social, provocando una triste reazione in tutti loro. Cos'è accaduto? C'è una delle dame più famose di Uomini e Donne. Nota a tutti per aver partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi ma anche a Temptation Island con il suo, è molto attiva sui social dove vanta un nutrito numero di followers appassionati della sua love story e non solo. Lasi dedica tanto ai fan, coinvolgendoli nella sua vita privata. Una vita fatta di tante gioie soprattutto dopo la nascita di Bianca, la figlia avuta appunto con l'ex calciatore, ma anche di qualche dolore. Proprio su questo si è espressa recentemente, lasciando interdetti i ...

Baritalia News

sui social ha deciso di condividere con i suoi fan una ricetta. La reazione dei suoi fan è stata inaspettata.la conosciamo tutti per essere l'ex dama di Uomini e Donne,...... e ha lanciato pesanti critiche ad alcuni ex compagni di avventura, dalla coppia nata nel programma formata da Sossio Aruta e, al criticatissimo Armando Incarnato. Parole pesanti che ... Ursula Bennardo svela la ricetta della pasta e il web si rivolta: "E' disgustoso" Ursula Bennardo sui social ha deciso di condividere con i suoi fan una ricetta. La reazione dei suoi fan è stata inaspettata. Ursula Bennardo la conosciamo tutti per essere l'ex dama di Uomini e Donne ...La figlia di Sossio Aruta ha iniziato l'asilo. Ecco la foto con la famiglia riunita. Tutti i dettagli in merito.