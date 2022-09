Uomini e Donne: un’altra coppia scoppia? (Di lunedì 19 settembre 2022) Uomini e Donne, un’altra coppia scoppia? I rumors in vista dell’esordio in onda della nuova edizione, davvero incredibile. Tra registrazioni, anticipazioni e puntate, si può dire che la nuova edizione di Uomini e Donne sia ormai iniziata; anche per quest’anno il dating show si prepara ad una lunga cavalcata fino a giugno 2023, con tante storie d’amore. Scoppia un’altra coppia oppure no? Le voci a riguardo.Per coppie che sicuramente si formeranno però, ce n’è una che pare sia a sorpresa sul punto di rompere; cosa sta succedendo a loro due? Ecco i rumors a riguardo, davvero da non credere. Uomini e Donne, un’altra coppia ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 settembre 2022)? I rumors in vista dell’esordio in onda della nuova edizione, davvero incredibile. Tra registrazioni, anticipazioni e puntate, si può dire che la nuova edizione disia ormai iniziata; anche per quest’anno il dating show si prepara ad una lunga cavalcata fino a giugno 2023, con tante storie d’amore. Soppure no? Le voci a riguardo.Per coppie che sicuramente si formeranno però, ce n’è una che pare sia a sorpresa sul punto di rompere; cosa sta succedendo a loro due? Ecco i rumors a riguardo, davvero da non credere....

TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - armandosiri : Qui Pontida. L’impegno della Lega, #FlatTax al 15% per Partite Iva, dipendenti e pensionati! Oggi si è riunita un… - trash_italiano : Marlù : Amici = 14.45 : Uomini e Donne - AslanNerazzurro : RT @robisala3: Mìlan peggiore squadra della serie a per distacco. Anticalcio antisportivitá corsa isterica caciara portiere clown allenator… - grsaenthusiast : RT @ecirtaeb_: Innocente fino a prova contraria solo se si è uomini. Nome, foto divulgati e piena colpevolezza solo se si è donne. Questo c… -