Ultime Notizie – Restituito al Cassaro il prospetto di Palazzo ex Ministeri

"Abbiamo Restituito al Cassaro il prospetto di Palazzo ex Ministeri di Palermo. Nel giro di qualche anno il Palazzo verrà riaperto e sarà la sede della biblioteca ed emeroteca dell'Assemblea regionale siciliana, già intitolata a Piersanti Mattarella". A dirlo, questa sera, è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha partecipato, con il segretario generale dell'Ars Fabrizio Scimè e la Presidente della Fondazione Federico Secondo Patrizia Monterosso, all'inaugurazione del prospetto illuminato del Palazzo. L'immobile è stato acquistato al fine di ospitarvi il patrimonio bibliografico e documentale dell'Assemblea regionale siciliana. L'antico edificio presenta notevole interesse storico-artistico, soprattutto per la ...

