Udinese | ladri a casa Arslan durante il match con l’Inter

I ladri hanno svaligiato la casa di Tolgay Arslan, giocatore dell'Udinese, che ieri era in campo nella partita contro l'Inter. Il centrocampista ha scoperto il tutto al momento del rientro nella propria abitazione dopo aver festeggiato il successo con i suoi compagni. Bottino da 12 mila euro, tra oggetti d'oro e pc portatili ma potrebbero non essere le sole cose rubate dai malviventi.

