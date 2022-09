“Stiamo insieme da 8 anni”: Elisa Isoardi innamorata pazza proprio di lui (Di lunedì 19 settembre 2022) Finalmente, Elisa Isoardi esce allo scoperto e confessa il suo amore proprio per lui. La splendida conduttrice ha fatto ritorno sul piccolo schermo, per la gioia di tutti i suoi fan. Infatti, da domenica 11 settembre è al timone della nuova trasmissione: Vorrei Dirti Che, dalle sfumature culinarie ed emozionali, incentrate sul buon cibo e sui sentimenti. Un format che le si addice, visto il suo modo di porsi, così cordiale e la tipologia delle precedenti trasmissioni a cui ha preso parte, come ad esempio Buono a Sapersi o La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi – Altranotizia (Fonte: Google)In questi anni però, come non è passato inosservato il suo talento, anche la vita privata ha sempre costituito oggetto di interesse da parte del pubblico. E finalmente, dopo un lungo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) Finalmente,esce allo scoperto e confessa il suo amoreper lui. La splendida conduttrice ha fatto ritorno sul piccolo schermo, per la gioia di tutti i suoi fan. Infatti, da domenica 11 settembre è al timone della nuova trasmissione: Vorrei Dirti Che, dalle sfumature culinarie ed emozionali, incentrate sul buon cibo e sui sentimenti. Un format che le si addice, visto il suo modo di porsi, così cordiale e la tipologia delle precedenti trasmissioni a cui ha preso parte, come ad esempio Buono a Sapersi o La Prova del Cuoco.– Altranotizia (Fonte: Google)In questiperò, come non è passato inosservato il suo talento, anche la vita privata ha sempre costituito oggetto di interesse da parte del pubblico. E finalmente, dopo un lungo ...

