g_valenza : Spring Attitude è un festival che costruisce ponti con la musica - SAonlinemag : @Spring_Attitude, la foto gallery di Fabrizio DiBitonto - Blackmamba46 : Che bravi che siete ragazzi. Il fuoco del Vesuvio si è espanso su di noi, la parte migliore di @Spring_Attitude. Lu… - mustntrunaw4y : Il mio spring Attitude è finito con il concerto dei Nu Genea che è stato meraviglioso, mi manca già tutto ?????? -

Ecco gli eventi da non perdere a Roma sabato 17 e domenica 18 settembre:, il futuro riparte dagli Studi di Cinecittà Dai mostri sacri dell'elettronica mondiale ai migliori ...In un brano del 2021 Fulminacci omaggiava chi nel passato aveva lottato per la libertà e per conquistare diritti oggi dati per scontati. "E un po' li invidiavo perché noi giovani non avevamo questo ...Da «l buono, il brutto, il cattivo», a «Per un pugno di dollari» a «Se telefonando». I Calibro 35, sabato 17 sul palco negli Studi di Cinecittà per la seconda giornata conclusiva del festival «Spring ...Il Festival internazionale di musica e nuove espressioni artistiche quest’anno risuona nel set dell’Antica Roma degli studi di Cinecittà. Nel servizio di Antonella Pallante l'intervista a due dei prot ...