“Sono sconvolta… ha capito chi vince”: decisione clamorosa di Rudy Zerbi, spoiler pazzesco (Di lunedì 19 settembre 2022) Amici arriva con le nuove puntate, tra i professori anche quest’anno Rudy Zerbi: sa di più degli altri professori? Il dettaglio non passa inosservato Rudy-Zerbi (Twitter)Amici 22 ritorna su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Il programma vede ballerini e cantanti sfidarsi tra di loro per dimostrare quali siano gli insegnamenti ricevuti dallo staff che li segue e in questa parte iniziale del talent, come ogni anno, Sono proprio i professori a scegliere chi continuare a seguire durante il percorso. Questa volta, però, la scelta di Zerbi è sembrata alquanto particolare. Il maestro di canto, infatti, ha scelto di non insegnare ad un ragazzo con carriera già abbastanza avviata, quindi con particolari predisposizioni al canto, piuttosto ha scelto un ragazzo ancora acerbo che ha ... Leggi su direttanews (Di lunedì 19 settembre 2022) Amici arriva con le nuove puntate, tra i professori anche quest’anno: sa di più degli altri professori? Il dettaglio non passa inosservato(Twitter)Amici 22 ritorna su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Il programma vede ballerini e cantanti sfidarsi tra di loro per dimostrare quali siano gli insegnamenti ricevuti dallo staff che li segue e in questa parte iniziale del talent, come ogni anno,proprio i professori a scegliere chi continuare a seguire durante il percorso. Questa volta, però, la scelta diè sembrata alquanto particolare. Il maestro di canto, infatti, ha scelto di non insegnare ad un ragazzo con carriera già abbastanza avviata, quindi con particolari predisposizioni al canto, piuttosto ha scelto un ragazzo ancora acerbo che ha ...

Link4Universe : La gente sconvolta perché #Ariel, che è una SIRENA, non è interpretata da un'attrice bianca!! Perché si sa che le s… - denne_red : Sono ancora sconvolta per questo. Qualcuno segue Outlander o ha letto i libri? - Adelefacciamor1 : RT @ronco52: Per le vasche a monte del fiume Misa di Senigallia erano stati stanziati 45 milioni. Lo annunciò nel 2014 l’allora premier Ren… - teobaratto90 : RT @ronco52: Per le vasche a monte del fiume Misa di Senigallia erano stati stanziati 45 milioni. Lo annunciò nel 2014 l’allora premier Ren… - ninabecks1 : RT @ronco52: Per le vasche a monte del fiume Misa di Senigallia erano stati stanziati 45 milioni. Lo annunciò nel 2014 l’allora premier Ren… -

Orrore a Tu Si Que Vales. Il concorrente si ferisce e sanguina in diretta. Maria De Filippi sconvolta Ascolta questo articolo Come si sa in questo periodo sono ricominciate le principali trasmissioni televisiv e, in quanto l'estate è ormai finita. Sulle varie emittenti televisive è ricominciata la programmazione stagionale che andrà avanti almeno fino ... ASIA/PAKISTAN - Cauzione negata, resta in carcere un cristiano accusato di blasfemia ... la vita della persona e dei suoi cari viene sconvolta: tutti entrano in uno stato di paura di essere uccise in qualsiasi momento. Anwar aveva appreso che sua moglie e sua figlia si sono convertite ... Ascolta questo articolo Come si sa in questo periodoricominciate le principali trasmissioni televisiv e, in quanto l'estate è ormai finita. Sulle varie emittenti televisive è ricominciata la programmazione stagionale che andrà avanti almeno fino ...... la vita della persona e dei suoi cari viene: tutti entrano in uno stato di paura di essere uccise in qualsiasi momento. Anwar aveva appreso che sua moglie e sua figlia siconvertite ...