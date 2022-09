Simest, al via da domani un nuovo finanziamento agevolato per le Pmi danneggiate da conflitto in Ucraina (Di lunedì 19 settembre 2022) Simest, la società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, comunica che – a partire da domani 20 settembre – il Fondo 394/Ucraina, gestito in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, attiverà un nuovo finanziamento rivolto alle imprese esportatrici penalizzate dall’attuale conflitto. Come si legge in un comunicato, lo strumento – “Ucraina/Import” – è stato pensato per tutte quelle Pmi e Mid-Cap i cui approvvigionamenti, diretti o indiretti, provenivano da Ucraina, Russia e Bielorussia, e che – proprio a causa delle ostilità – sono state costrette a diversificare le geografie di fornitura, registrando da febbraio 2022 forti rincari dei costi e importanti flessioni dei ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022), la società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, comunica che – a partire da20 settembre – il Fondo 394/, gestito in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, attiverà unrivolto alle imprese esportatrici penalizzate dall’attuale. Come si legge in un comunicato, lo strumento – “/Import” – è stato pensato per tutte quelle Pmi e Mid-Cap i cui approvvigionamenti, diretti o indiretti, provenivano da, Russia e Bielorussia, e che – proprio a causa delle ostilità – sono state costrette a diversificare le geografie di fornitura, registrando da febbraio 2022 forti rincari dei costi e importanti flessioni dei ...

