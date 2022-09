“Schiaffo al re”: Ai funerali di Elisabetta, Harry non canta “God save the king” (Di lunedì 19 settembre 2022) È rimasto muto mentre tra le navate nell’abbazia di Westminister, solenne e maestoso, saliva l’inno God save the king (Dio salvi il re). Un silenzio, quello di Harry, secondogenito di Carlo III, passato tutt’altro che inosservato e che sicuramente aggiungerà granelli pepati ai funerali di Elisabetta II. Certo, un motivo ci sarà se Harry si è platealmente autoescluso dal coro. Ma nessuno sarà mai così importante da giustificare una così grossolana mancanza di riguardo verso il nuovo sovrano, per giunta al cospetto di almeno 500 tra capi di Stato, di governo e dignitari. Harry in silenzio durante l’inno nazionale Una ripicca per gli innumerevoli che “incidenti” di protocollo di questi giorni di lutto? O è ancora l’onda lunga delle “punizioni” imposte da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) È rimasto muto mentre tra le navate nell’abbazia di Westminister, solenne e maestoso, saliva l’inno Godthe(Dio salvi il re). Un silenzio, quello di, secondogenito di Carlo III, passato tutt’altro che inosservato e che sicuramente aggiungerà granelli pepati aidiII. Certo, un motivo ci sarà sesi è platealmente autoescluso dal coro. Ma nessuno sarà mai così importante da giustificare una così grossolana mancanza di riguardo verso il nuovo sovrano, per giunta al cospetto di almeno 500 tra capi di Stato, di governo e dignitari.in silenzio durante l’inno nazionale Una ripicca per gli innumerevoli che “incidenti” di protocollo di questi giorni di lutto? O è ancora l’onda lunga delle “punizioni” imposte da ...

