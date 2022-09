Salvini a Pontida: "Noi più credibili di un governo di unità nazionale" (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - La Lega torna a Pontida a una settimana dal voto e vince la sfida del 'pratone', che si riempie di militanti e sostenitori. Per la prima volta nella storia del Movimento, assente Il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini assicura al suo popolo che riporterà la Lega al governo. Un esecutivo "stabile e coerente" di centrodestra sarà "più rispettato e credibile" all'estero di "un'Italia rappresentata da 38 cose diverse", sostiene il capo leghista, alludendo al governo di coalizione che ha appoggiato Mario Draghi. "Con Giorgia e Silvio andiamo d'accordo quasi su tutto e governeremo bene insieme per cinque anni", promette Salvini, "niente cambi di casacca, quello che è scritto nel programma è sacro". Il segretario ex lumbard poi fa firmare a tutti i dirigenti - ministri, governatori e capigruppo - ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - La Lega torna aa una settimana dal voto e vince la sfida del 'pratone', che si riempie di militanti e sostenitori. Per la prima volta nella storia del Movimento, assente Il fondatore Umberto Bossi, Matteoassicura al suo popolo che riporterà la Lega al. Un esecutivo "stabile e coerente" di centrodestra sarà "più rispettato e credibile" all'estero di "un'Italia rappresentata da 38 cose diverse", sostiene il capo leghista, alludendo aldi coalizione che ha appoggiato Mario Draghi. "Con Giorgia e Silvio andiamo d'accordo quasi su tutto e governeremo bene insieme per cinque anni", promette, "niente cambi di casacca, quello che è scritto nel programma è sacro". Il segretario ex lumbard poi fa firmare a tutti i dirigenti - ministri, governatori e capigruppo - ...

EnricoLetta : Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell’Europa. Pontida, con tutto il rispetto per i suoi abitanti, co… - borghi_claudio : L'intervento di @matteosalvinimi a #Pontida22 con la consueta tonante presentazione di Belotti. Si va a vincere. - petergomezblog : Pontida, militanti cubane anticomuniste scambiate per contestatrici di Salvini: i leghisti strappano loro il cartel… - Mimmol5 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'In arrivo da tutta Italia per Pontida. FORZA! Ci vediamo alle 10 sul pratone'. Si sa, l'erba ha bisogno di con… - gjscco : RT @il_misantropo: Quasi miracolosa la guarigione di salvini Ieri malato per il processo, oggi perfettamente guarito per il comizio a Pont… -