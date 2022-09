Rompicapo Fiammiferi | 4 secondi per giocare | solo 3 mosse consentite

Leggi su ck12

(Di lunedì 19 settembre 2022) Questoè dedicato a tutti gli appassionati dei giochi on line. Avraia disposizione, come te la caverai?CK 18 09 22 (Youtube screenshot)Per tutti gli appassionati dei giochi coiecco una nuova prova per testare le vostre abilità. Scopriamo insieme cosa dovrei fare per la risoluzione di questo. Stimolare la mente con questi giochi può essere molto utile per tenere attivo il nostro cervello. Ormai siamo abituati a fare i conti con la calcolatrice e abbiamo perso un po’ di elasticità. Anche per quanto riguarda la memoria, ci affidiamo alle agende e alle sveglie sul cellulare, ma così facendo addormentiamo il nostro ...