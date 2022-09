Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 settembre: Swiatek al comando, sale Giorgi (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 settembre. Nessuna novità in testa alla classifica, con Iga Swiatek solidamente al comando davanti a Ons Jauber e Anett Kontaveit. In casa Italia sale Camila Giorgi, ora 59esima, mentre scivolano Bronzetti, Paolini e Cocciaretto. La migliore azzurra è ancora Martina Trevisan in 27esima posizione. Di seguito il Ranking aggiornato. Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 settembre 1 Iga Swiatek 10365 2 Ons Jabeur 5090 3 Anett Kontaveit 4300 4 Paula Badosa 3980 5 Jessica Pegula 3501 6 Maria Sakkari 3480 7 Aryna Sabalenka 3470 8 Coco Gauff 3047 9 Simona Halep 3025 10 Caroline Garcia 2930 27 Martina ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) IlWta19. Nessuna novità in testa alla classifica, con Igasolidamente aldavanti a Ons Jauber e Anett Kontaveit. In casa ItaliaCamila, ora 59esima, mentre scivolano Bronzetti, Paolini e Cocciaretto. La migliore azzurra è ancora Martina Trevisan in 27esima posizione. Di seguito ilWta191 Iga10365 2 Ons Jabeur 5090 3 Anett Kontaveit 4300 4 Paula Badosa 3980 5 Jessica Pegula 3501 6 Maria Sakkari 3480 7 Aryna Sabalenka 3470 8 Coco Gauff 3047 9 Simona Halep 3025 10 Caroline Garcia 2930 27 Martina ...

sportface2016 : #RankingWta aggiornato a lunedì 19 settembre: #Swiatek al comando, sale #Giorgi - NitoQuilodran : @tenischileno Primer punto wta? Tendra ranking - Labellasospesa : RT @SuperTennisTv: Swiatek domina il ranking #WTA. Jabeur si riprende la seconda posizione, al n.3 Kontaveit. Prima volta in top 10 per Ga… - NicoMeroni : @gippu1 pronti, via: subentra Carlo III e in 4 giorni Carlos Alcaraz diventa numero uno ATP. In 37 anni di ranking… - GiuliaV5 : RT @federtennis: Ranking #WTA #12settembre: stabile @MartinaTrevisa3, #Paolini sale di un posto, best ranking per #Bronzetti, #Cocciaretto… -

Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 settembre: Swiatek al comando, sale Giorgi SPORTFACE.IT Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 settembre: Swiatek al comando, sale Giorgi Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Kazakhstani Rybakina up in WTA Singles Rankings Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...