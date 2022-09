Precari in rivolta per gli errori dell’algoritmo. E su Whatsapp nasce il gruppo “Algotruffa” (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano le proteste dei docenti Precari contro l'algoritmo. Così come segnala l'Ansa, è nato anche un gruppo su Whatsapp con circa 200 insegnanti che si chiama "Algotruffa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano le proteste dei docenticontro l'algoritmo. Così come segnala l'Ansa, è nato anche unsucon circa 200 insegnanti che si chiama "". L'articolo .

Agenzia_Ansa : C'è un gruppo whatsapp con circa 200 insegnanti, 'Algotruffa', sono i professori precari storici che non hanno otte… - orizzontescuola : Precari in rivolta per gli errori dell’algoritmo. E su Whatsapp nasce il gruppo “Algotruffa” - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: C'è un gruppo whatsapp con circa 200 insegnanti, 'Algotruffa', sono i professori precari storici che non hanno ottenuto l… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: C'è un gruppo whatsapp con circa 200 insegnanti, 'Algotruffa', sono i professori precari storici che non hanno ottenuto l… - ritaglia1gmail : RT @Agenzia_Ansa: C'è un gruppo whatsapp con circa 200 insegnanti, 'Algotruffa', sono i professori precari storici che non hanno ottenuto l… -