Postepay, nuova truffa: attenzione a non farvi rubare soldi da questo messaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Una nuova truffa per Postepay potrebbe aggirarsi sui vostri telefoni: attenzione a questo messaggio che può rubare dei soldi Col passare del tempo, i malintenzionati architettano sempre più truffe con modalità differenti e ne affinano la tecnica per farvi cascare. Tuttavia, c'è sempre un piccolo indizio che vi fa capire di chi fidarvi oppure no. L'articolo proviene da Inews24.it.

