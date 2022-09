Per Prodi e Guerini, con la vittoria della destra si rischia l’isolamento in Europa (Di lunedì 19 settembre 2022) «Con la destra al governo, l’Italia rischia l’isolamento in Europa e un default dei conti come avvenne nel 2011 con Berlusconi». Lo dice alla Stampa Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e leader della corrente Base riformista del Pd. E la stessa posizione è sostenuta da Romano Prodi in un’intervista a Repubblica. La trattativa tra il governo ungherese di Viktor Orban e Bruxelles per scongiurare il taglio dei fondi è già partita. Orban è consapevole che potrebbe non andare a buon fine e per questo – spiega La Stampa – sa che per vincere la partita avrà bisogno del sostegno di alcuni governi amici. E il posizionamento del prossimo esecutivo italiano rischia di rivelarsi determinante. Roma potrebbe aiutarlo a costruire quella minoranza ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) «Con laal governo, l’Italiaine un default dei conti come avvenne nel 2011 con Berlusconi». Lo dice alla Stampa Lorenzo, ministroDifesa e leadercorrente Base riformista del Pd. E la stessa posizione è sostenuta da Romanoin un’intervista a Repubblica. La trattativa tra il governo ungherese di Viktor Orban e Bruxelles per scongiurare il taglio dei fondi è già partita. Orban è consapevole che potrebbe non andare a buon fine e per questo – spiega La Stampa – sa che per vincere la partita avrà bisogno del sostegno di alcuni governi amici. E il posizionamento del prossimo esecutivo italianodi rivelarsi determinante. Roma potrebbe aiutarlo a costruire quella minoranza ...

