Ok Commissione Ue ad anticorpo bispecifico per degenerazione maculare

(Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) ha approvato oggi faricimab per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età neovascolare o "umida" (nAmd, neovascular age-related macular degeneration) e della compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico (Dme, Diabetic macular edema). Le patologie retiniche sono 2 delle principali cause di perdita della vista in tutto il mondo e colpiscono oltre 40 milioni di persone. Lo comunica, in una nota, Roche, l'azienda produttrice del farmaco. "Molte persone affette da nAmd e Dme faticano a stare al passo con le iniezioni intraoculari mensili e le visite mediche previste dagli standard di cura attuali. Purtroppo, la vista di questi pazienti è messa ulteriormente a rischio da un trattamento inadeguato", dichiara Ramin Tadayoni, direttore del reparto di ...

