No#News Magazine – anno IV – numero XXVI

(Di lunedì 19 settembre 2022) Un magnifico giorno ai nostri amici oziosi! Abbiamo tutti ripreso oramai il tran-tran quotidiano (e si vede dagli ingorghi sulle strade milanesi che non si vedevano dal nefasto 2020), le vacanze estive sono alle spalle e quelle natalizie ancora troppo lontane! Una bella scampagnata nel fine settimana ci sta comunque molto bene, e perchè non dirigersi verso il delizioso centro storico di Carpi (prima che apriate Google Maps, sta in provincia di Modena e si raggiunge comodamente anche in treno) per una tre giorni all’insegna del buon cibo e dell’artigianalità dei prodotti della Food Valley emiliana con la prima edizione di EmiliaFoodFestival. All’interno, come di consueto, il cartellone degli spettacoli in scena nei teatri milanesi a settembre, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano e le nuove uscite di questa settimana ...