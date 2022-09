Nizza-Angers 0-1, record per Todibo: espulso dopo 9 secondi | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Jean-Clair Todibo, un tempo obiettivo di calciomercato del Milan, oggi gioca in Ligue 1 con il Nizza. Ha contribuito, però, alla sconfitta interna (0-1) dei suoi contro l'Angers, ieri, prendendo un cartellino rosso dopo appena 9 secondi di gioco! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 settembre 2022) Jean-Clair, un tempo obiettivo di calciomercato del Milan, oggi gioca in Ligue 1 con il. Ha contribuito, però, alla sconfitta interna (0-1) dei suoi contro l', ieri, prendendo un cartellino rossoappena 9di gioco!

