Milan, problema all’adduttore per Theo Hernandez: niente Francia (Di lunedì 19 settembre 2022) Theo Hernandez rientra anticipatamente a Milano dopo la convocazione della sua Francia. Il motivo un problema all’adduttore. Come riportato dal Milan, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Davide Calabria, invece, sarà valutato alla ripresa degli allenamenti. Il terzino è uscito anzitempo contro il Napoli per via di un affaticamento muscolare al flessore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)rientra anticipatamente ao dopo la convocazione della sua. Il motivo un. Come riportato dal, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Davide Calabria, invece, sarà valutato alla ripresa degli allenamenti. Il terzino è uscito anzitempo contro il Napoli per via di un affaticamento muscolare al flessore. SportFace.

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - AntoVitiello : #Hernandez rientra dalla Nazionale per un problema all'adduttore che verra’ valutato nei prossimi giorni con esami… - fanpage : L'impatto di Kvaratskhelia sulla difesa del Milan è stato devastante, ha logorato calciatori e tecnico avversari co… - BigMikeMilan23 : @Psi0_ @AC_MilanFR Ma poi perché il Milan lo manda sapendo di un eventuale problema, poteva tranquillamente rispond… - mattia_rosafio1 : Milan???, Theo Hernandez lascia il ritiro della nazionale: problema muscolare #MilanNapoli #TheoHernandez #SerieA #Nazionali -