“Ma che dice”. Silvia Toffanin, che gaffe durante i funerali della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Non è andata forse come sperava Silvia Toffanin, protagonista dello speciale su Canale 5 per i funerali della regina Elisabetta. Mediaset ha scelto lei come figura principale per seguire l’evento più importante dell’anno e forse uno dei più suggestivi della storia mondiale. Ma ha commesso una gaffe in piena diretta e il pubblico ha successivamente mostrato insofferenza per il suo operato. C’è infatti chi si è lamentato per questa scelta inaspettata, che nessuno poteva attendersi fino a pochi giorni fa. Silvia Toffanin ha iniziato una lunghissima diretta dalla mattinata del 19 settembre e sicuramente nel corso di tante ore può succedere qualche imprevisto. Ma durante i funerali ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Non è andata forse come sperava, protagonista dello speciale su Canale 5 per i. Mediaset ha scelto lei come figura principale per seguire l’evento più importante dell’anno e forse uno dei più suggestivistoria mondiale. Ma ha commesso unain piena diretta e il pubblico ha successivamente mostrato insofferenza per il suo operato. C’è infatti chi si è lamentato per questa scelta inaspettata, che nessuno poteva attendersi fino a pochi giorni fa.ha iniziato una lunghissima diretta dalla mattinata del 19 settembre e sicuramente nel corso di tante ore può succedere qualche imprevisto. Ma...

davidefaraone : Votano un odg che dice sì al rigassificatore a Piombino. Poi dicono che hanno sbagliato voto, sono per il no. Infin… - davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. - FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - FortunatoBille : @tileggo La tua interpretazione è correttissima, avevo colto esattamente il senso della frase che hai riportato. Tu… - ILPOPOLODITALIA : @Giorgiolaporta Ma lo scemo che dice di voler appendere tutti c'è l'ha un lavoro? Fa qualcosa di utile nella societ… -

Zelensky dice che "la Russia mette in pericolo il mondo intero" Agenzia askanews Politano confessa: “La verità sul rigore è un’altra! Andare via Ho risolto con Spalletti” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Scuola: 'Tre studenti su 4 sono contro il divieto dei cellulari in aula' Il divieto assoluto d'uso del telefono cellulare a scuola divide gli insegnanti e i loro studenti: lo dice l'ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, condotto in collaborazione con la redazione di ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il divieto assoluto d'uso del telefono cellulare a scuola divide gli insegnanti e i loro studenti: lo dice l'ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, condotto in collaborazione con la redazione di ...